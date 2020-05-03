آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

03 مايو 2020 - 01:10 ص

تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، السبت، احتجاجا على أضرار اقتصادية لحقت بهم نتيجة القيود المفروضة لمكافحة كورونا.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عبر موقعها الإلكتروني، إن التظاهرات نُظمت في مدن القدس وتل أبيب وبئر السبع وكفر قاسم.



وطالب المتظاهرون بإقالة كل من ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وبحسب الصحيفة، التزم المشاركون بإجراءات السلامة خلال التظاهرات.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة في جلسة الأحد، تخفيف إجراءات كورونا، بهدف العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.



ووفق القناة "13" (خاصة)، تشمل خطة أعدتها وزارة المالية 4 مراحل لتخفيف قيود كورونا، تبدأ بفتح مراكز التسوق، ثم المحميات الطبيعية والمتاحف في مرحلة ثانية.



فيما تشمل المرحلة الثالثة من التسهيلات، التي ستتم مناقشتها، فتح دور السينما والمسارح والمطاعم وصالات اللياقة البدنية والطيران لأغراض ضرورية، وأخيرا فتح المسابح والمتنزهات المائية والنوادي الليلية.

