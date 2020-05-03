» السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

03 مايو 2020 - 01:20 ص

عزلت السلطات السعودية، مساء السبت، المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها وذلك اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر.



وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.



وقال إن القرار يستثنى عمليات الشحن ونقل البضائع، مضيفا أنه تم السماح أيضا بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.



كما أكد المصدر، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من يوم الأحد.



وأوضح المصدر أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.



كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في مؤتمر صحفي السبت، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة.



وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.



وقال المتحدث باسم «الصحة» الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة ولله الحمد.

