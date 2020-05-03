وصلنا لبداية ذروة "كورونا".. والشعب استهان بالأمر

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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، على تصاعد أرقام الإصابات بفيروس «كورونا»، قائلا: «كنا نراهن طول الفترة الماضية على وعي الشعب بالموقف الراهن، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد بين وعي الشعب وقرارات شديدة القوة».
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»: «منذ بداية شهر رمضان لاحظنا سلوكا غير موفق في الفترة بعد ساعة الحظر التي تحين في التاسعة مساء».
وأردف: «شاهدت تجمعات شبابية عقب الإفطار ونزول عدد كبير من الأطفال للشوارع مستقلين دراجاتهم الهوائية وكأننا في إجازة آخر العام وكأنها أوقات سعيدة، كنا قبل رمضان نأمل خيرا في وعي المواطن والآن بتنا نخشى رمضان نفسه بسبب تراجع وعي الشعب بخطر الإصابة».
وتابع: «نحتاج في الفترة القادمة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لقرارات الحظر، الدولة بداية من الرئيس وحتى مجلس الوزراء كانت حاسمة في إيصال الرسالة للشارع وهي خطورة الموقف رغم الموازنة بين عمل الاقتصاد وصحة الانسان وكلاهما واحد ودائرة متصلة وكانت جميع الرسائل تحذيرية حتى الآن».
وأكد أن الحظر أصبح مخترقا بشدة بالأخص الشوراع الداخلية في المدن الكبيرة والقرى والنجوع، مردفا: «لا أحمل الشعب نتيجة تصاعد الأرقام لكن نحتاج إلى عقوبات صارمة لاختراق قرارات الحظر وتعاون وثيق في وعي المواطن الصحي، للأسف وعي الشعب صحيا غير موجود، الشعب استهان بكورونا وكورونا لا يستهان به».
وأكد أنه وصلنا بالفعل لبداية الذروة ونأمل في التعاون مع الشعب أن نصل إلى مستوى الثبات قريبا وأن تبدأ مرحلة الهبوط.

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