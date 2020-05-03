وزير الداخلية الأسبق يكشف فحوى أخطر ورقة أعطاها له مرسي قبل عزله

03 مايو 2020 - 05:54 ص

كشف اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية الأسبق - أنه تصادم مع الرئيس المعزول محمد مرسي بعدمها طلب منه تأمين مقرات الإخوان.



وقال في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: جاء علي وقت وشعرت أن حكم جماعة الإخوان يجب ألا يستمر وأنه من الصعب للبلد أن تُدار بهذه الطريقة.



وأشار إلى أن الجماعة بقيادة مرسي أعدت قائمة من الأسماء بها مجموعة من الإعلاميين والشخصيات العامة وطلبت بالقبض عليهم خوفا من تأثيرهم لكنه رفض.



