بنطلون بدرية طلبة يكشف عن فبركة رامز برنامج رامز مجنون رسمي

03 مايو 2020 - 06:06 ص

يتساءل كثيرون عن ما إذا كان برنامج رامز مجنون رسمي الخاص بالمقالب مفبركا أم لا ؟ .. وسط هذا وذلك أصدرت الفنانة بدرية طلبة بيانا مقتضبا اعتبره البعض بمثابة تأكيد منها أن البرنامج مفبرك.



وكشفت "بدرية" في بيانها عبر انستجرام عن الشرط الذي تشترطه إدارة البرنامج على الضيوف ، والذي اعتبره البعض بمثابة دليل على التمهيد مع الضيف لطبيعة المقلب.



وقالت في بيانها: أتمنى تكون حلقة رامز عجبتكم، وحابة أشرح لكم كواليس الحلقة، بدء باتصال من أروى لعمل لقاء معها فى برنامجها، والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات، ويكون الأفضل بنطلون.



وأضافت: بعد كام سؤال من أروى فرجئت برامز، ولعلم الجميع، لا بنروح نهين نفسنا علشان الفلوس، ولا بناخد ملايين، ولا كنت عارفة.



واستدركت: الحكاية أن برنامج رامز برنامج قوي، وله جمهور، وبينول نسبة مشاهدة عالية، ويارت تشوفو البرنامج بعين التسلية والاستمتاع، لاننا يهمنا متعتكم، وابتسامتكم في رمضان.

