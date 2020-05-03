» فنان شهير يعتذر لزوجته بعد إساءته لها بنكتة عجيبة في مسلسل رجالة البيت

03 مايو 2020 - 06:52 ص

اضطر الفنان أحمد فهمي إلى الاعتذار لزوجته الفنانة بعد السخرية منها بشكل مهين داخل إحدى حلقات مسلسله الكوميدي.



و وجه الفنان أحمد فهمي الاعتذار إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد بعد سخريته من صوتها في مسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته مع الفنان أكرم حسني.



وفي إحدى حلقات البرنامج ، قال "فهمي" نكتة لاذعة بشأن صوت زوجته ، حين تحدثت إحدى بطلات المسلسل بصوت أجش ، ليرد فهمي قائلا: عامل زي صوت الرقيقة هنا الزاهد.



ونشر "فهمي" هذا الجزء عبر حسابه بـ"انستجرام" ليعلق قائلا: معلش يا هنا.