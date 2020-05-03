» فنان شهير يعتذر لزوجته بعد إساءته لها بنكتة عجيبة في مسلسل رجالة البيت

أحمد عادل شعبان
اضطر الفنان أحمد فهمي إلى الاعتذار لزوجته الفنانة بعد السخرية منها بشكل مهين داخل إحدى حلقات مسلسله الكوميدي.
و وجه الفنان أحمد فهمي الاعتذار إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد بعد سخريته من صوتها في مسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته مع الفنان أكرم حسني.
وفي إحدى حلقات البرنامج ، قال "فهمي" نكتة لاذعة بشأن صوت زوجته ، حين تحدثت إحدى بطلات المسلسل بصوت أجش ، ليرد فهمي قائلا: عامل زي صوت الرقيقة هنا الزاهد.
ونشر "فهمي" هذا الجزء عبر حسابه بـ"انستجرام" ليعلق قائلا: معلش يا هنا.
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