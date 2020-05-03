صلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة استغناء ليفربول عنه

03 مايو 2020 - 06:58 ص

خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته وعلق على التقارير الكثيرة التي طالما تحدثت عن رغبة ليفربول في بيعه .



ونشرت شبكة سكاي سبورتس انفوجرافيك للنجم محمد صلاح وعلقت عليه قائلة: البقاء أم البيع؟ .. تغير أدوار اللاعب قد يعني أن ليفربول يحتاج للبحث عن مهاجم جديد.



الطريف أن هذا التقرير لفت نظر صلاح ، وقرر أن يعلق عليه بثلاثة صور تعبيرية ضاحكة .



وعلقت صحيفة ليفربول إيكو ، مؤكدة أن تعليق "صلاح" الساخر يكشف عن ثقته من البقاء مع ناديه بشكل تام.



وأضافت: رد صلاح وهو يضحك ، يعني أن النجم المصري يعرف أين يقف ، ويؤكد استحالة رحيله عن الريدز.



