صلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة استغناء ليفربول عنه

أحمد عادل شعبان
خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته وعلق على التقارير الكثيرة التي طالما تحدثت عن رغبة ليفربول في بيعه .
ونشرت شبكة سكاي سبورتس انفوجرافيك للنجم محمد صلاح وعلقت عليه قائلة: البقاء أم البيع؟ .. تغير أدوار اللاعب قد يعني أن ليفربول يحتاج للبحث عن مهاجم جديد.
الطريف أن هذا التقرير لفت نظر صلاح ، وقرر أن يعلق عليه بثلاثة صور تعبيرية ضاحكة .
وعلقت صحيفة ليفربول إيكو ، مؤكدة أن تعليق "صلاح" الساخر يكشف عن ثقته من البقاء مع ناديه بشكل تام.
وأضافت: رد صلاح وهو يضحك ، يعني أن النجم المصري يعرف أين يقف ، ويؤكد استحالة رحيله عن الريدز.
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