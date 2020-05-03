الصور الأولى لإرهابيّ بئر العبد

03 مايو 2020 - 09:21 ص

بثت فضائية "إكسترا نيوز" الصور الأولى لجثث إرهابي واقعة بئر العبد الذين قتلوا اليوم الأحد، بشمال سيناء.



وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 إرهابيا في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.



وأوضحت الوزارة أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع عدد 18 عنصرا وعثر بحوذتهم على (13 سلاح آلي، 3 عبوات معدة للتفجير، 2 حزام ناسف).

