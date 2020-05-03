وزير داخلية مرسي: طلبوا مني هذا الشيء ورفضت

03 مايو 2020 - 09:38 ص

كشف اللواء محمد إبراهيم، أسرارا تنشر لأول مرة، عن كواليس فترة توليه وزارة الداخلية بحكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان، قائلا: "محمد مرسي كان يريد تأمين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان".



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "في فترة من الفترات الإخوان شعروا أن الدولة تخصهم فقط وطلبوا تأمين مقراتهم ولكن رفضنا تأمين مقرات وأحزاب الجماعة وهذا أغضبهم".



وتابع: "عدم تأمين مقرات الإخوان كان أمرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قياداتهم، معقبا: "قلت لمرسي مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والأحزاب الأخرى".



وأكمل: "الإخوان فشلوا في محاولة اغتيالي، رئيس الجمهورية اتصل بي واطمأن على حالتي الصحية وطلب مني الظهور على شاشة التليفزيون لتكذيب ادعاء الإرهابيين بأن عملية الاغتيال نجحت".

