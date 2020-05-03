وزير داخلية مرسي: طلبوا مني هذا الشيء ورفضت

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الداخلية

الإخوان

أحمد موسى

محمد مرسي

محمد ابراهيم

كشف اللواء محمد إبراهيم، أسرارا تنشر لأول مرة، عن كواليس فترة توليه وزارة الداخلية بحكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان، قائلا: "محمد مرسي كان يريد تأمين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "في فترة من الفترات الإخوان شعروا أن الدولة تخصهم فقط وطلبوا تأمين مقراتهم ولكن رفضنا تأمين مقرات وأحزاب الجماعة وهذا أغضبهم".

وتابع: "عدم تأمين مقرات الإخوان كان أمرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قياداتهم، معقبا: "قلت لمرسي مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والأحزاب الأخرى".

وأكمل: "الإخوان فشلوا في محاولة اغتيالي، رئيس الجمهورية اتصل بي واطمأن على حالتي الصحية وطلب مني الظهور على شاشة التليفزيون لتكذيب ادعاء الإرهابيين بأن عملية الاغتيال نجحت".

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