» حيلة تفوق الخيال.. غزالة تخدع أسدا

03 مايو 2020 - 09:46 ص

انتشر مقطع فيديو نادر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ذكاء غزالة أفسدت خطة أسد في الإيقاع بها.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله تظهر الغزالة، وهي تقوم بشرب الماء من أحد الجداول الصغيرة، حيث كان يقوم أحد الأسود برصدها.

وعند هجوم الأسد تبين أن الغزالة كانت حذرة، وتشعر باقتراب الأسد.

وعندما انقضّ الأسد عليها للفتك بها، أظهرت أنها تتجه إلى الجهة التي يريدها الأسد.

وفي لحظة بسرعة البرق، تغير الغزالة اتجاهها، لتخدع الأسد، والذي لم يستطع كبح جماح سرعته عن الجهة الخطأ.

وعلق أحد متابعي تويتر على مقطع الفيديو بالقول: ذكاء الغزال جعل الأسد في مهب الريح ".







