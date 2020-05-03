» بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن سلوى عثمان

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البرنس

تريند

سلوي عثمان.

تصدرت الفنانة سلوى عثمان، تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت أداء تمثيليا رائعا في الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس، عندما علمت أن أبناءها اشتركوا في جريمة قتل زوجة شقيقهم. 

وما لا يعرفه الكثيرون عن سلوى عثمان أنها ابنة الفنان عثمان محمد علي، ومن ساعدها على دخول مجال الفني هو المخرج نور الدمرداش الذي اختبرها في اختبارات معهد فنون المسرحية وانضمت إلي صفوفه.

من أهم أعمالها الدرامية المال والبنون، غوايش، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية الموسم الخامس، سجن النسا وأفراح القبة. 

تزوجت سلوى عثمان أكثر من مرة ولكن لا يشاء القدر إنجاب أبناء ورغم ذلك تتألق في تجسيد دور الأم سواء في السينما أو الدراما. 


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