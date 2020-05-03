الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"

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إيمان هاني

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الإبراشي

الأولى

كورونا

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا لـ358 حالة، قائلاً: "الناس مصممة على حالة الانتحار الجماعي، عايزين ينتحروا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلاً: "خروج المواطنين إلى الشارع بصورة مزدحمة من دون إلقاء بال لانتشار فيروس كورونا كارثة تهدد الجميع".

 وتابع: "الولائم الجماعية والتجمعات في زمن كورونا مرفوضة، ولذلك ألغيت موائد الرحمن، وبحثنا عن بدائل لإيصال الخير لمن يستحق من خلال الجمعيات الخيرية".

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