الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"

03 مايو 2020 - 10:19 ص

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا لـ358 حالة، قائلاً: "الناس مصممة على حالة الانتحار الجماعي، عايزين ينتحروا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلاً: "خروج المواطنين إلى الشارع بصورة مزدحمة من دون إلقاء بال لانتشار فيروس كورونا كارثة تهدد الجميع".

وتابع: "الولائم الجماعية والتجمعات في زمن كورونا مرفوضة، ولذلك ألغيت موائد الرحمن، وبحثنا عن بدائل لإيصال الخير لمن يستحق من خلال الجمعيات الخيرية".