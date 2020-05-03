السبكي: "عمري ما اتجوزت على مراتي"

03 مايو 2020 - 11:37 ص

تحدث المنتج أحمد السبكي عن زوجته الفنانة عفاف راشد، قائلا: "أنا عمري ما تزوجت على مراتي، ومفيش واحد عينه مش بتزغلل لما يشوف بنات حلوة، بس أنا عمري ما اتجوزت غير مراتي، هي راضية بيا وأنا راضي بيها".



وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنه دائما ما يأخذ رأي زوجته في الأعمال التي يقوم بإنتاجها، معقبا، مراتي مش بتاعة سينما وملهاش في السينما، بس هي الخير والبركة ونتفاءل بيها كلنا الحمد لله".



وأجاب السبكي عن سؤال: "تحب تنقذ مين من فيروس كورونا" الذي جاء ضمن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة": "أحب أن أنقذ مراتي، أنا أنقذ مراتي من أي خطر ".

