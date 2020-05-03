شيخ الأزهر: التوكل على الله خطأ في هذه الحالة

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أحمد الطيب

دي إم سي

كورونا

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله، ولا يعنيهم الأخذ بالأسباب، مخالفون للسنة النبوية، والقرآن الكريم مخالفة صريحة.

وأضاف"الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن البعض يستغل مبدأ التوكل على الله، ليبرروا خروجهم إلى التجمعات في ظل الظرف التي يمر بها العالم، وهو ما يعد مخالفة للقرآن والسنة النبوية.

 وأوضح شيخ الأزهر الشريف، أن البعض يستدل بالحديث الشريف "لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" على أن الله رزق الطير لمجرد توكله عليه، ويغفلون أن الحديث به إشارات عديدة أن الطير لم يرزق لمجرد التوكل، وإنما رزق لصدق التوكل والأخذ بالأسباب، فالحديث أوضح أن الطير ترك عشه للبحث عن الطعام.

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