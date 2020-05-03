» زوزو نبيل.. برعت في أدوار الشر ورحلت بهذا المرض

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زوزو نبيل
زوزو نبيل
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متابعات- علا خطاب

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المنوفية

زوزو نبيل

حسن الامام

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زوزو نبيل، التى ولدت في مدينة المنوفية في عام 1920، رحلت عن عالمنا فى 3 مايو عام 1996 بالقاهرة، إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، عن عمر يناهز 76 عاما بعد أن قدمت للشاشة أكثر من 150 عملا فنيا خلال مشوارها الفني.

اسمها الحقيقي "عزيزة إمام حسين"، ظهرت علامات الموهبة التمثيلية عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة وانضمت إلى فرقة مختار عثمان وبرعت في أدوار الشر.

عملت "زوزو" بعدها في المسرح والسينما، ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس، وعرفت بصوتها الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة، واشتهرت مع المخرج محمد محمود شعبان في مسلسل "ألف ليلة وليلة". ومن مسلسلاتها الدرامية : "هند والدكتور نعمان، غوايش، بكيزة وزغلول، يوميات ونيس".

شكلت ثنائيا فنيا مع المخرج الراحل حسن الإمام، وعملت معه في 12 فيلما ،ومن اهم أفلامها في السينما: "لواحظ، أنا حرة، الخرساء، رابعة العدوية، الجبان والحب".

تم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الجائزة التقديرية لجمعية كتاب ونقاد السينما عام 1978 ، كما عملت رقيبة في إدارة رقابة المصنفات الفنية بمصلحة الفنون لمدة ثلاث سنوات.

 وقامت أيضا بتدريس مادة الإلقاء في المعهد العالي للسينما مع الفنان عبد الوارث عسر.


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