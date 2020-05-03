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بعد ساعات.. الأهلي يعلن قراره بشأن الدوري

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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متابعات- أمينة عبد العال

الدوري

الاهلى

محمود الخطيب

أكد النادي الأهلي أنه سيعلن من خلال خطاب رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من بطولة الدوري، مطالبًا بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة حسب رؤيتها.

وأشار الأهلي علي موقعه الرسمي اليوم: "أنه بعد مشاورات أجراها محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء المجلس أكد أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه، ولافتًا إلي أن النادي سدد ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي وفي المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية - بث... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".

وأضاف: "ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة أنه مازال هناك وقت كافٍ بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنتخبات، لافتًا إلي أن  إلغاء النشاط الرياضي في مصر يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها.

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