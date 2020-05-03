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«الأزهر» يشيد بالثأر لشهداء تفجير بئر العبد

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شيخ الأزهر
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أشاد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب بالعملية التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة في سيناء ردًا على التفجير الإرهابي الأخير في مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وأكد الأزهر أن جهود وبسالة القوات المسلحة والشرطة خلال اليومين الماضيين للثأر لشهداء الوطن تبرهن على كفاءة وجاهزية هؤلاء الأبطال وقدرتهم على مواصلة الجهود في القضاء على الإرهاب ودعم جهود الدولة المصرية في  تنمية سيناء .

ونعى الأزهر "ضباطنا وجنودنا البواسل الذين سقطوا جرَّاء هذه الجهود والمداهمات، ليلحقوا بركب الشهداء ويسطِّروا بطولات حافلة في سجل الشرف والدفاع عن الوطن"، وقال إنه يسأل المولى -عز وجل- أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل .

وكانت القوات المسلحة أعلنت استشهاد وإصابة 15 ضابطًا وجنديًا خلال عملية عسكرية قامت بتنفيذها في أعقاب تفجير بئر العبد الذي أدى إلى استشهاد وإصابة 10 عسكريين .

وأطلقت عملية عسكرية في سيناء خلال اليومين الماضيين لـ "دحر العناصر الإرهابية، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية ".

وقالت في بيان إنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8)  جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية ".

وأضافت أن العملية العسكرية "أسفرت عن تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء ".

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