«أدلة هائلة» على خروج كورونا من معهد ووهان

03 مايو 2020 - 04:56 م

قال وزير الخارجية الأمركي مايك بومبيو، الأحد، إن هناك "أدلة هائلة" على أن مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو مختبر في مدينة "ووهان" الصينية.

وأضاف لشبكة "ايه بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدًا.











يأتي ذلك بعد أن صرح في مؤتمر صحفي بأن المسؤولين الصينيين رفضوا السماح للمفتشين بالدخول إلى معهد ووهان الشهير للفيروسات.





وقال: "ما زلنا لم نتمكن من الوصول، ولم يتمكن العالم من الوصول إلى WIV (معهد ووهان للفيروسات) هناك. لا نعلم على وجه التحديد من أين نشأ هذا الفيروس".





وأضاف: "نعتقد أن هناك العديد من المختبرات التي تواصل العمل، على ما نعتقد، على مسببات الأمراض المعدية داخل الصين اليوم ولا نعرف ما إذا كانت تعمل على مستوى أمني لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".





كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب صرح ، الخميس بأنه رأى دليلاً على نشوء الفيروس في مختبر بمدينة ووهان الصينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيص: "نعم قمت بذلك"، وذلك لدى رد على سؤال حول ما إذا كان قد رأى دليلاً يشير إلى أن فيروس كورونا نشأ في مختبر.

وعند سؤاله عن سبب ثقته بهذًا التقييم، أجاب: "لا أستطيع قول ذلك لك، ليس مسموحًا لي اخبارك بذلك".





ويتعارض ذلك مع البيان الذي أصدره مكتب الاستخبارات القومي بأمريكا قبل ساعات قليلة من تصريح ترامب هذا.





إذ أكد البيان أنه لا توجد تقييم حول ذلك مع الاستمرار بتفحص إن كانت الجائحة "بدأت عبر تواصل مع حيوان يحمل الفيروس أو أنه ناجم عن حادث داخل مختبر في ووهان".





وكانت وثيقة مكونة من 15 صفحة - تم إعدادها بشكل مشترك من قبل 21 وكالة تجسس في خمس دول – ذكرت إلى أن الفيروس تم تسريبه من معهد ووهان للفيروسات في أواخر عام 2019.











وفي الشهر الماضي، أزال معهد ووهان للفيروسات صور العلماء العاملين في مختبراته، المتخصصة في البحث عن أخطر مسببات الأمراض، والذي تم إنشاؤه بعد تفشي فيروس سارس في عامي 2002 و 2003.





وتقول تقارير إن بريطانيا تحقق هي الأخرى الآن في "إمكانية وجود صلة" حول تفشي الفيروس مع المركز.





لكن مدير مختبر ووهان رفض بشدة نظريات المؤامرة المتعلقة بأصل (كوفيد-19)، واصفًا بأنه من "المستحيل" أن يكون فيروس كورونا قد نشأ من مختبره، في حين أكد أن مثل هذه التصريحات الكاذبة لن تعوق التعاون العلمي العالمي في المعركة المستمرة ضد الفيروس.





وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، دحض يوان زيمينج، مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية، وباحث في معهد ووهان للفيروسات، نظريات المؤامرة وغيرها من البيانات الزائفة التي تربط المعهد بأصل الفيروس.



