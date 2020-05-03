  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس

خبراء يكشفون: جائحة كورونا ستنتهي في هذا التوقيت

الإفتاء

بيان من «الإفتاء»بشأن موائد الإفطار في زمن كورونا

ديانا وتشارلز

أسرار لم تكشف من قبل عن حياة الأميرة ديانا

الكويت

إجراءات حاسمة بعد إصابة مسئول كبير بـ"كورونا" في الكويت

الطيب

شيخ الأزهر: التجمعات في زمن كورونا مخالفة للقرآن والسنة

معهد ووهان

«أدلة هائلة» على خروج كورونا من معهد ووهان

كورونا

روسيا.. خضوع رئيس الحكومة لإشراف طبي عقب إصابته بكورونا

كورونا

29 ألف إصابة "كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

السعودية

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

إجراءات حاسمة بعد إصابة مسئول كبير بـ"كورونا" في الكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

#

1200 إصابة بـ"كورونا" في السعودية خلال 24 ساعة

#

1141 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية اليوم

#

المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بريطانيا الأقل إصابة بـ"كورونا"

كشفت صحيفة الراي الكويتية عن إصابة مسئول كبير بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى اتخذا إجراءات حاسمة عقب إصابته.

ونقلت الصحيفة عن مصادها أن أحد قياديي وزارة المواصلات أصيب بالفيروس القاتل، وفي إجراء فوري تم نقله بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات، وتم إخراج جميع الموظفين من مقر العمل.  .

وذكرت أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب توجيهات وزارة الصحة لمبني الوزارة في منطقة الشويخ، وتعقيمه والتأكد من سلامته تمهيداً لاستئناف العمل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعرف على ضيف «رامز مجنون» في الحلقة القادمة
» هبوط حاد بالبورصة السعودية
» إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
» زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة
» بسبب الجدل.. الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف المذياع؟
» تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات
» زوزو نبيل.. برعت في أدوار الشر ورحلت بهذا المرض
» البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه
» تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت
» رسالة مؤثرة من "نصير" لأمهات شهداء بئر العبد
» قبطي يصوم رمضان 7 سنوات حتى تدمير خط بارليف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية