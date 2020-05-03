إجراءات حاسمة بعد إصابة مسئول كبير بـ"كورونا" في الكويت

كشفت صحيفة الراي الكويتية عن إصابة مسئول كبير بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى اتخذا إجراءات حاسمة عقب إصابته.



ونقلت الصحيفة عن مصادها أن أحد قياديي وزارة المواصلات أصيب بالفيروس القاتل، وفي إجراء فوري تم نقله بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات، وتم إخراج جميع الموظفين من مقر العمل. .

وذكرت أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب توجيهات وزارة الصحة لمبني الوزارة في منطقة الشويخ، وتعقيمه والتأكد من سلامته تمهيداً لاستئناف العمل .