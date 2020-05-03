فيديو| حكم من أفطر لغير عذر.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها وهو «ما حكم الإفطار لغير عذر».

وجاء رد الدار في فيديو على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنالإفطار في نهار رمضان بلا عذر يعد كبيرةٌ من كبائر الذنوب ، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر.

وبحسب دار الإفتاء المصرية ، فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ”.



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