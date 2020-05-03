شاهد.. استبسال القوات المسلحة ضد الإرهاب في سيناء

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نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيدو عبر الصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، للإعلان عن جهود القوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية في سيناء.

وتضمن الفيديو إحصائيات للعمليات التي نجحت القوات المسلحة في تنفيذها، والتي أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما أظهر الفيديو مهام القوات الجوية التي استهدفت أماكن تواجد العناصر الإرهابية، حيث تم تدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي منها 34 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى و62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربي و20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبي.

وأظهر الفيديو أيضًا قنص قوات الجيش لأحد العناصر الإرهابية أثناء محاولة الهرب بالدراجة النارية، وكذلك الاستباكات بين عناصر الجيش والشرطة واإرهابيين في سيناء. كما شاركت عناصر العملية النوعية، في مهاجة العناصر الإرهابية، والقضاء عليهم.

شاهد الفيديو..

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