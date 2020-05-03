أسرار لم تكشف من قبل عن حياة الأميرة ديانا

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ديانا وتشارلز
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فتحي مجدي

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كشف فيلم وثائقي أن الأميرة الراحلة ديانا، حاولت الانتحار أربع مرات، قبل أن تلقى مصرعها في حادث سير بباريس في عام 1997.
الفيلم الذي تعرصه شبكه البث عبر الإنترنت "نيتفليكس" وهو عبارة عن سلسلة من أربعة أجزاء بعنوان "Being Me: Diana" يدعي أن الأميرة ديانا حاولت أن تقتل نفسها أربع مرات.


ويوثق الفيلم حياة طليقة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، بداية من الطفولة حتى زواجها غير السعيد، مما أدى إلى محاولتها الانتحار.

وستكشف السلسلة أيضًا عن لقطات لم يسبق لها مثيل من خطابات ديانا بين عامي 1990-1992، وستجري مقابلات مع أشخاص مقربين منها للتركيز على اضطرابها قبل انفصالها عن الأمير تشارلز.


ولم يتم عرض الفيلم حتى الآن، لكن يُقال أن التصوير قد بدأ فيه بالفعل، ما يشير إلى وجود ثقة في أنه سيتم بثه. ومن المقرر أن تقوم الشركة التلفزيونية (DSP)، بتصويره، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

والفيلم الوثائقي سيجدد آلام ابني الأميرة الراحلة، وليام وهاري. ونقلت الصحيفة عن مصدر تلفزيوني "لقد رفض جميع أفراد العائلة المالكة المشاركة، وكذا عائلة ديانا "سبنسر".

وأضاف "سيكون ويليام وهاري غاضبين للغاية. إنه أمر محزن للغاية لهاري لأنه كان يعمل مع "نيتفليكس". وتابع: "في الوقت الذي تلقى فيه أفراد العائلة المالكة ضربة مع مغادرة هاري وميجان، لم يكن التوقيت جيدًا".

ويبحث هاري وميجان حاليًا في إقامة مشاريع تجارية جديدة حيث يستقران في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.

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