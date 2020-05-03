نجم سعودي يرد على إهانة إعلامي إماراتي

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رد نجم مواقع التواصل في السعودية "ريان جيلر"، على إهانة إعلامي إماراتي له، عندما وصفه بـ"الحمار".
وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، قد وصف جيلر بـ"حمار"، في محادثة مسربة له.
وفي رده قال "جيلر" عبر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، إنه قادر على الرد بالمثل أو اللجوء للقضاء إلا أنه لا يكترث لمثل هذه المهاترات مكتفيا بالرد عليه فقط، لتوضيح الأمر.
وقال: "صالح الجسمي.. أقصد أستاذ قبل فترة انت اتصلت اتصال على أساس إنك تطلب سماحي وتبررلي موقفك بأكثر من فيديو.. انت اتكلمت عليّ من خلاله وسامحتك أنا وبالعكس رحبت فيك باعتبارك والد لي جاي تنصحني فقط لا أكثر ولا أقل مع إني ما أحتاج النصيحة مدحتني كبرت في عيوني".
وتابع: "لكن لما تتسرب لك محادثة توصفني فيها الله يكرم السامعين إنو أنا (حمار) هنا واجبي إني أدافع عن نفسي لو انت جيت سبتني وجهًا لوجه راح أرحب فيك لكن لما تكنولي أبو وجهين تمدحني من قدامي وتسبني من ورايا طح من عيوني يعطيك العافية.. جدير إني أردها بالمثل جدير إنو أنا أرفع قضية بس مو من أخلاقي أكترث لهالمهاترات".

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