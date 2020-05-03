» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين

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الطيب حسين

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يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل غائم مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس، بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.
والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19 – 32»، الإسكندرية «16– 25»، قنا «21- 37»، الأقصر «23 – 39»، أسوان «25 – 40».


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