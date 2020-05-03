بالفيديو.. بيان من الصحة بشأن الأجنة في بطون أمهاتهم

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نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو يوضح كيفية حماية الأم وجنينها، من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن المسئولية أصبحت كبيرة وخاصة في تلك الفترة، مضيفة أن غسل اليدين والحفاظ على الوقاية الشخصية، أفضل طرق الوقاية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

شاهد الفيديو..

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