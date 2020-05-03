  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

الحكومة تعلن إجراءات عودة العمل

الطبيب

فيديو مؤثر لطبيب سوهاج قبل وفاته بـ"كورونا"

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

حلقة اليوم

باسم ياخور يكشف عن مبلغ ضخم يدفعه "رامز جلال" لضيوفه

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في يوم الصلاة العالمي

السعودية

هذا ما حدث لسعودي صدم سيارة واعتدى على قائدها بعسير

صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن

صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن

عطوان

الموت يفجع عبد الباري عطوان بسبب "كورونا"

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية ينفذ إعدامات في صفوف «الحرس القديم»

القبض على قاتل حكم كرة قدم بالجزائر

الرياضة

الحكم
الحكم
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

صور.. القبض على متهم بقتل لاعب إنجليزي في ظروف غامضة

#

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

#

مقتل 16 لاعب كرة قدم بسبب خلاف على ركلة جزاء

الجزائر

كرة قدم

ألقت الشرطة الجزائرية القبض على متهم بقتل حكم كرة قدم في ولاية بجاية شرقي البلاد.
واعتقلت الشرطة اليوم الأحد، قاتل حكم كرة القدم الشاب حسام عيادي، بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات وبمساعدة مواطنين من المدينة.
وأوضحت صحيفة " الخبر" عبر موقعها الالكتروني، بأن الأمر يتعلق بأحد معارف الضحية وجيرانه الذي يعمل سائق حافلة للنقل الجامعي ومعروف بتورطه في وقائع الاحتيال والابتزاز، بحسب "روسيا اليوم".
وأفاد المصدر أن الجاني نصب كمينا للضحية رفقة شخص ثالث ليقوم بقتله والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته، مشيرا إلى أن المتهم زعم خلال التحقيقات أن الضحية "انتحر"، كما قاد رجال الشرطة والدرك إلى مكان الجريمة ليتم انتشال جثة الحكم في ظروف صعبة جدا.
وكانت صحيفة النهار الجزائرية قد ذكرت أن الحكم الشاب الذي ينتمي لرابطة كرة القدم بولاية بجاية، اختفى عن الأنظار منذ يوم 30 إبريل الماضي، ما أثار تساؤلات عائلته ومقربيه، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة بمنطقة تيقولالين (الميزاب) بأعالي غابات تيشي وبوخليفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الطائرات تمطر الورود على الأطباء المكافحين لكورونا
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» كورونا.. لا إصابات في الأردن لليوم السادس على التوالي
» رامز جلال يسخر من وصف محمد رمضان بـ«نمبر وان»
» إصابة مدرب منتخب هولندا «رونالد كومان» بأزمة قلبية
» كورونا.. انخفاض كبير في وفيات فرنسا اليوم الأحد
» نجم سعودي يرد على إهانة إعلامي إماراتي
» الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن
» «أدلة هائلة» على خروج كورونا من معهد ووهان
» بريطانيا: قراصنة يحاولون سرقة أسرار لقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية