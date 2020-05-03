» "وداعًا للشيخوخة".. خبيرة طاقة تقدم هدية للمصريين

03 مايو 2020 - 10:40 م

قالت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، إن هناك طبيبًا فرنسيًا كان ضمن فريق الإغاثة بإفريقيا اكتشف خلال فترة الستينيات أن صحة مواطني إحدى القرى الفقيرة بدولة تشاد جيدة، وأعمارهم كبيرة، وذلك بسبب تناولهم لطحالب الأسبولينا بعد تجفيفها وتحويلها لحبوب.



وأشارت "متولي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن نسبة البروتين في طحالب الأسبولينا تصل إلى 70%، معقبة: "لو تناولنا 4 حبوب من هذه الطحالب كأننا تناولنا لحوم".



أوضحت خبيرة الطاقة، أن نسبة الحديد في طحالب الأسبولينا أعلى من الموجودة في الكبدة، والكالسيوم الموجودة بها أعلى من الموجود بالألبان، كاشفة أن هذه الطحالب لها فوائد عدة، منها تخفيض نسبة السكر، وتقلل الالتهابات، وتمد خلايا الجسم بالأكسجين.



وكشفت أنه تم إجراء تجارب على مدى تأثير تناول الأسبولينا لمدة شهرين على مرضى السكر، وتم شفاءهم من السكر، فضلا عن وجود مواد بها تقي من الإصابة من السرطان، وتجعل الجسم في حالة نشاط، وحيوية، وتجعل أنسجة جسم وخلاياه في صورتها الطبيعية.

