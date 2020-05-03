استشاري طب نفسي يحذر من هذا الأمر الخطير

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قال الدكتور خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي، إن المرض النفسي كان يعتبر وصمة عار لفترات طويلة، ولكن بدأت تتغير هذه الصورة مؤخرًا.
وأشار "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك عدة وظائف للمخ، وهى الادراك، والتذكر، والسلوك، والمشاعر، منوها بأنه عند الشعور بخلل في هذه الأمور بشكل يؤثر على حياتنا، لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، فأنه يجب التوجه للطبيب النفسي.
وأضاف أن الخوف من المجهول هو أكثر أنواع القلق التي تؤثر على الأفراد، وهو ما يشعر به الناس مع أزمة الكورونا، منوها بأن الخوف والقلق يؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، ويضعفه، ومن ثم يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
وأوضح أخصائي التشخيص والطب النفسي، أن هناك فرق بين الخوف المرضي، والخوف الطبيعي، معقبا: "في ناس بتغسل إيديها لحد ما الصابونة تخلص بسبب شعورهم بالخوف من الإصابة بالكورونا"، منوها بأنه يجب أن يكون لدينا معلومات كافية عن الفيروس حتى لا نصل إلى الخوف المرضي.

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