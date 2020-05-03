"الإبراشى": علينا استلهام روح العبور لتجاوز محنة كورونا

03 مايو 2020 - 11:10 م

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن حديث الناس الآن فى مصر هو ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشيراً إلى اليوم هو ذكر عبور الجيش المصري وتحقيق انتصاراً كبيراً على العدو، كان يقول البعض عنه أنه مستحيل، مشدداً على أن الجيش المصري حطم أساطير كثيرة كان البعض يتحدث بها ويلصقها للعدو.



وتابع:" الإرادة المصرية يمكن أن تهزم المستحيل،و الاحتفال بالعاشر من رمضان لا قيمة له لو لم نأخذ منه الحكم والعبر".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة المصرية التي تمكنت من العبور وتحقيق المستحيل يجب أن نتحلى بها الآن من أجل عبور محنة كورونا معتمدين القوة والإرادة وإتباع التعليمات الطبية،و ليس الاستهانة والاستكانة أو الضعف الشديد تجاه حملات التوعية والنصح الطبية.

