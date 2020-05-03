» "نعنيع": هذا ما حدث أول صلاة تراويح فى زمن الكورونا

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شاهد.. أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى

قال الشيخ أحمد نعنيع، أول قارئ لصلاة التراويح بعد بثها بإجراءات خاصة، إنه غمرته مشاعر مختلفة وجميلة، خلال أقامة صلاة التراويح الليلة بمسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة، والتي تمت وفق إجراءات طبية، وتابع:" وأن شاء تكون فاتحة خير لزوال هذا الفيروس والقضاء عليه تماماً".
وأضاف "نعنيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يرتدى الماسك الخاص به، إلى جانب زجاجة كحول، خلال صلاة التراويح الليلة، وتابع:"بشرة خير أن شاء تكون بداية لممارسة العمل وإدارة عجلة العمل والإنتاج"، لافتاً إلى أن من سيؤدى صلاة التراويح غداً الاثنين.
وفى سياق آخر كشف، "نعينع"، أن هناك مواهب فى عالم التلاوة بمصر ولكنها تحتاج إلى من يمد لها يد العون، موضحاً أنه يعمل مشروع يهدف إلى إنشاء أكاديمية عالمية لتحفيظ القرآن وتدريب أصحاب الأصوات الجميلة بالتعاون مع أحد رجال الأعمال، تهدف إلى صناعة جيل على غرار عمالقة التلاوة، وتابع:"عقب انتهاء جائحة كورونا سيتم اتخاذ الخطوات فى هذا المشروع".

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