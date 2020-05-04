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هشام سليم يفجر مفاجأة مدوية عن ابنته: تحولت لرجل

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حل الفنان هشام سليم، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".
قال الفنان هشام سليم، إن ابنته نورا تحولت إلى نور، مضيفًا: "دا قدر ربنا، وهى بتتحول، ومش مستغرب لأنها من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد، كنت على طول بشك فى كدا".
وأضاف سليم، أن ابنته عندما وصلت إلى 18 عامًا أفصحت له على أنها ستتحول، متابعًا: "أنا قولتلها المطلوب منى إيه، لأنى متأكد إن ربنا اللى بيصورنا فى الأرحام".
وتابع: "الله يكون فى أى حد عنده المشكلة دى، وأنا شايل هم المشكلة دى، ولازم أساعد نور عشان يقدر يمارس حياته"، منوهًا إلى أن نور عانى من تجديد البطاقة، مؤكدًا أن سبب خلافه مع نور كان أنه يناديه فى بعض الأوقات بنورا.
منوهًا إلى أنهم يعاملونه على أنه ولد، مضيفًا: "الله يكون فى عون الابن والابنه اللى زيه".

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