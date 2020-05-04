ساويرس يكشف عن الخديعة التي تعرض لها من ابن خال بشار الأسد

04 مايو 2020 - 06:52 ص

خرج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن صمته وتحدث عن علاقته برامي مخلوف بعد مناشدته لابن عمته بشار الأسد لإنقاذ شركاته من الانهيار.



وتحدث أحد المتابعين لـ"ساويرس" راويا قصة طريفة حدثته بين رجل الأعمال المصري و رامي مخلوف كالتالي: رامي مخلوف عرض عليك الشراكة للتقديم على أول رخصة خلوي في سوريا ، لأن الشروط التقنية من خبرة ومقدرة مالية متوفرة فيك وهو لا يعلم أي شيء عن هذا المجال.



وأضاف: عندما ربحتم الرخصة وبدأ التشغيل وبدأ يتعلم كيف تعمل وتدار شركات الاتصالات حاول التخلص من شراكتك .. نية الغدر كانت مبيتة. صحيح ؟.



وكانت المفاجأة أن "ساويرس" رد على التغريدة ، مؤمنا على ما ورد فيها ، وقال: "صحيح".