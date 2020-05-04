» نجم الأهلي يلمح إلى انتقاله إلى الزمالك: سأفكر باحترافية

04 مايو 2020 - 06:59 ص

كشف عمرو جمال - مهاجم نادي طلائع الجيش المعار من الأهلي - عن موقفه من الانتقال لنادي الزمالك.



وقال "جمال" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: حتى الآن أنا لاعب في النادي الأهلي وبالتالي ليس من حقي أن أتحدث عن فريق منافس.



وأضاف: لكن إذا لم يجدد الأهلي لي ، و تلقيت عرضا من الزمالك وقتها سوف أفكر باحترافية .



وتابع : عندما انتقلت للصفاقسي التونسي اشترط النادي الأهلي ألا ألعب لأي فريق في مصر سواه خوفا من انتقالي للزمالك.



