» تعرف عى ترتيب محافظات الجمهورية الأكثر إصابة بـ كورونا

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية دراسة أعدها مكتبها في مصر توضح توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتقول الوثيقة إن العاصمة القاهرة تحتل صدارة المحافظات كأكثرها تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا، تليها محافظات الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس، على الترتيب.

وتشير الوثيقة إلى أن محافظة مطروح جاءت في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، وحينها لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء.

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