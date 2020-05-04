» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

04 مايو 2020 - 08:50 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا حيث سجل 15.66 جنيه مرتفعا عن سعر الدولار أمس في المعاملات الصباحية والذي سجل 15.54 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.68 للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.