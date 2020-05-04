تعرف علي ترتيب المحافظات في الإصابات بفيروس كورونا

04 مايو 2020 - 10:19 ص

كشف مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات مصر.











وأكد المكتب أن محافظة القاهرة احتلت صدارة المحافظات في تسجيل إصابات بفيروس كورونا، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، الوادي الجديد، الإسماعيلية، والسويس.









أما عن وجود محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، فحينها لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء لأن المنشور تم إصداره فى أول الشهر الجاري.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ1562 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.









وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







