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حجر صحى لـ "رونالدو" بإيطاليا

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يعود الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، إلى إيطاليا، خلال الساعات المقبلة، بعدما سمحت الحكومة الإيطالية لفرق الكالتشيو، باستئناف التدريبات الفردية، بشرط إبعاد المسافات بين اللاعبين أثناء التمارين، والتي لا يجب أن تقل عن 2 متر.

وكان رونالدو قد غادر إلى البرتغال، في التاسع من مارس الماضي، للاطمئنان على والدته ماريا دولوريس أفيرو، التي تعرضت لسكتة دماغية، قبل أن يدخل الحجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا، وتعافى مؤخرًا.

ومن المقرر، أن يقضي اللاعبون القادمون من الخارج أسبوعين جديدين بالعزل الصحي، عند العودة لإيطاليا، فيما سيتمكن اللاعبون المتواجدون في هناك من اللحاق بالتدريبات بشكل طبيعي.

ووفقًا لتقرير صحفي نشره موقع "توتو ميركاتو" في وقت سابق، فإن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو، رفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة، لخروجهم من إيطاليا في مارس الماضي.


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