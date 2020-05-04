وفاة محمود الهنداوي أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب متأثرا بكورونا

04 مايو 2020 - 10:30 ص

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الدكتور محمود محمود الهنداوى أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.







ويُعد "الهنداوي" ثامن حالة وفاة بين الأطباء في مصر، بسبب فيروس كورونا، والحالة الثانية بين أطباء جامعة الأزهر، بعد وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية.



وكان الدكتور محمود الهنداوي، يشغل منصب مدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، وهو أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر





وجاءت إصابة الدكتور محمود محمود الهنداوى بفيروس كورونا أثناء عمله، بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا.







