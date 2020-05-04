رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضى منصور

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قال رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، إن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأبيض ليس فوق النقد ويتحمل مسئولية رحيل كهربا والنقاز.

وأضاف "عبدالعال" لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten ": "أنا لا أنظر إلى منصب أمير مرتضى ولا أريد أن أتولي منصبا ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة".

وتابع: "حذرت مرتضى منصور من انتقادات نجله في فترة سابقة، وأمير ليس فوق النقد، ويجب أن يتقبل النقد، وإذا لم يقبله فعليه أن يتقدم باستقالته".


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