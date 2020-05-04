» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل

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فيديو

حلا شيحة

تيك توك

أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشر فيديو جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.

وظهرت حلا شيحة بتقمص شخصية نيللي من المسلسل الكوميدي نيللي وشريهان بموقف مع عم بندق.

ونال الفيديو إعجاب  متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:"شكلك اتغير جدا، هايلة وعسولة اوي ملكيش دعوه بكلام الناس عن شكلك، كنتي جميلة جدا"

مسلسل نيللى وشريهان شارك فى بطولته بجانب دنيا وإيمى سمير غانم كل من سلوى خطاب ومحمود الجندى وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة ومحمد سلام ومصطفى خاطر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم المطرب حكيم وحسن الرداد وعزت أبو عوف ودلال عبد العزيز والفنان شيكو وسامى مغاورى، من تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندى.

يذكر أن عبرت النجمة حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.


@7alulla

Hahaha ?? first try ??????

? الصوت الأصلي - nouryabdelslam

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