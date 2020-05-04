» الصحة العالمية تكشف حقيقة مشاركتها في تقرير تحليلي بمصر

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نشرت منظمة الصحة العالمية، توضيحا بشأن مشاركه ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جان جبور، في تقرير تحليلي للإصابات بمصر أو أي جهة إعلامية.
ونفت المنظمة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مشاركته في الفعاليات، عكس ما تداولته وسائل إعلام، موضحة: "بالتالي كل التحاليل المنسوبة إليه لا تمت بصلة إلى ممثل المنظمة، ونطالب جميع الوسائل الإعلامية باستقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة".


وأكدت المنظمة في بيانها: "يهم ممثل منظمة الصحة العالمية أن يؤكد تكاتفنا وتعاوننا اللصيق مع الحكومة المصرية، خاصة وزارة الصحة والسكان، لنتخطى الأزمة بأقل ضرر ممكن، وذلك للأمان الصحي وسلامة المواطن المصري في كل ما يخص الصحة العامة".

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