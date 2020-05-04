مفاجآت بعد تشريح جثث ضحايا "كورونا"

04 مايو 2020 - 12:47 م

"القلب، الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، السكر، السرطان، الفشل الكلوي، الرئوي، تليف الكبد".. شئهي مجموعة الأمراض التي كشف تحليل جثث ضحايا فيروس"كورونا" المستجد عن أنها السبب في موتهم لتشير إلي أن "كوفيد 19" ليس القاتل الوحيد.

وكانت الوكالة الألمانية المسئولة عن الأمراض المعدية غيرت موقفها من تشريح جثث ضحايا فيروس "كورونا" المستجد مؤكدة أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التشريح.

أما لارس شاده، نائب رئيس معهد روبرت كوخ قد أكد أن مثل هذه الإجراءات لا غبار عليها إذا كان المرض جديدا، ويمكن للأطباء تشريح الجثث كيفما يشاءون في ظل احتياطات السلامة المطلوبة، حسبما نشرت "سبوتنيك عربي".

وأضاف مدير معهد الطب الشرعي ، كلاوس بوشال، بجامعة المركز الطبي في ابندورف هامبورج " يمكننا أن نتعلم من الموتى ما يساعد الأحياء، لافتا إلي أنه شرح 65 جثة لأشخاص متوفين بفيروس"كورونا".

و كشف الطبيب عن النتائج للجثث التي تم تشريحها كالتالي:

46 ممن جرى تشريح رفاتهم كانوا مصابين بأمراض الرئة قبل إصابتهم بالفيروس، و28 منهم كانوا يعانون من أمراض داخلية، أو من أمراض أصابت أعضاء مزروعة في أجسادهم. 10 من المتوفين كانوا يعانون من السكري ومن البدانة، عشرة غيرهم كانوا يعانون من السرطان، و16 منهم كانوا يعانون من الخرف (الزهايمر)، بعض المتوفين كانوا يعانون من عدد من الحالات المذكورة مجتمعة.