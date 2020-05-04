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راتب خيالى يبقي "مبابى" بصفوف «سان جيرمان»

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيستمر بصفوف فريقه خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيحصل بموجب عقده الجديد على راتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني (راتب سنوي أكثر من 50 مليون يورو)، وهو ضعف راتبه الحالي ونفس ما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار.

وذكرت الصحيفة أن مبابي كان عازما على الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بالفعل وأخبر مسئولي النادي برغبته في الانضمام لصفوف ريال مدريد، إلا أن أزمة تفشي فيروس كورونا قلبت الموازين.

ورغم أن زيدان يعتبر مبابي أحد الأهداف المستقبلية، القادرة على قيادة هجوم ريال مدريد لأعوام قادمة، وأخبر إدارة "المرينجي" برغبته الواضحة في ضمه، إلا أن النادي الأبيض لا توجد لديه أي نية للتعاقد مع مبابي خلال الصيف المقبل، وذلك قبل موسمين من نهاية عقده، بسبب علمه بأن مطالب سان جيرمان المالية ستكون باهظة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي نتيجة وباء فيروس كوفيد-19.


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