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اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان
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وكالات- الدويني فولي

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البرلمان

حالة الطوارئ

اللجنة العامة

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال اجتماعها منذ قليل، علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك في ضوء بيان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، أمس الأحد، والذي تضمن الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.


كان رئيس الجمهورية، أصدرالقرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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