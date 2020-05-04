  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يفاجئ متابعه ويغنى الراب لأول مرة

زفاف (تعبيرية)

ببلد عربي,, حفل زفاف يتسبب بـ 15 إصابة بكورونا

لوركيت قوس قزح

فيروس جديد يهدد العالم.. الطيور تنضم إلى ضحايا 2020

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

«الجنايني»: يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدورى

كورونا

مفاجآت بعد تشريح جثث ضحايا "كورونا"

الرئيس الأمريكي

ترامب يعلن رقما صادما للوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

مجدى عبد الغنى

بكلمات مؤثرة.. "عبد الغني" يحيي ذكرى ميلاد "مبارك"

ارشيف

الكويت تعلن موعد عودة النشاط الكروى

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

أول تعليق لمطلق شائعة مرض زعيم كوريا الشمالية بعد ظهوره متعافيا

مرتضى منصور

مفاجآت جديدة يكشفها "مرتضى" بشأن "كهربا"

بعد حديثها عن الهضبة..دينا الشربيني تثير الجدل من جديد

الصفحة الأخيرة

دينا الشربيني و عمرو ياب
دينا الشربيني و عمرو ياب
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أكاديمي كويتي ينشر فيديو لما بعد الاعتداء على المصريين: وجودهم خطر

#

دينا الشربيني تثير الجدل في أول يوم رمضان

#

فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب

#

فنانة شهيرة: أنا مسيحية وبفتخر .. واللي مش عاجبه يفارق

تصريحات

عمرو دياب

دينا الشربينى

أثارت الفنانة دينا الشربيني، جدلاً واسعًا، وذلك بعد حديثها عن الدور الذي يلعبه الفنان عمرو دياب في حياتها العملية والشخصية وكيف غير من ذاتها كثيرًا. 

وقالت دينا إن "عمرو دياب دائما ما يدعمنى ويشجعنى، وهو دائما ينصحنى وكل نصائحه فى محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ، فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة"، بحسب تصريحاتها لـ "العربية نت" .

وأضافت دينا الشربينى قائلة: "أما على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت وأحرص دائما على سماع كل ملاحظاته وأحاول أن أتعلم منها".

وأوضحت دينا قائلة إن عمرو دياب غير كثيرا في شخصيتي، خاصة أن قوة شخصية وتأثيره على كبير وأتصور أن تأثيره على أى شخص قريب منه أيضا واضح وأرى أن حياتى تغيرت للأفضل منذ أن عرفته وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "هرمون السعادة".. احصل عليه من هذه الأطعمة
» "الناس كلت وشي" وفاء عامر تثير الجدل بسبب شقيقتها
» 4 إصابات في فرنسا في اعتداء طالب لجوء سوداني
» طائرة "رونالدو" تضعه فى مأزق
» بالفيديو.. وزير الدفاع يتفقد اصطفاف الصاعقة
» بعد حديثها عن الهضبة..دينا الشربيني تثير الجدل من جديد
» الداخلية تكافئ 752 شرطيا لجهودهم المتميزة في تحقيق الأمن
» اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
» راتب خيالى يبقي "مبابى" بصفوف «سان جيرمان»
» عمرو عبد الجليل يشعل مواقع التواصل بـ فيديو جديد
» كيف انتشر كورونا في روسيا؟.. كبير أطباء الأوبئة يرد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية