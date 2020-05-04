فيروس جديد يهدد العالم.. الطيور تنضم إلى ضحايا 2020

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لوركيت قوس قزح
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

واشنطن

استراليا

كورونا

وباء قاتل

يبدو أن 2020 لا يكفيه ضحاياه من البشر بل ضم إلى قوافله الطيور، التي تفشي بينها العديد من الفيروسات المختلفة التي حولتها من كائنات ضعيفة مسالمة إلى قاتلة أو يصيبها بالشلل ثم تكون النهاية بموتها.

فلم تمضي أيام قليلة علي ظهور "الدبابير العملاقة الآسيوية" في واشنطن بالولايات المتحدة والتي تحولت إلي آلة قاتلة هاجمت أسراب النحل مهشمة رؤوسها لتردي الآلاف منها قتلي، كما تفشي فيروس قاتل بين النحل في 39 مقاطعة في بريطانيا أودي بحياة الآلاف من النحل بعد 6 أيام إصابة بالفيروس يصاب النحل بالشلل ثم يموت في اليوم السابع.

أما الضحية الجديدة فهي طائر" لوركيت قوس قزح" حيث عثر علي المئات منه قتلي بعد إصابتهم بالشلل في أستراليا، فيما يعرف بمتلازمة الشلل اللوركيت، وهو يجعل الطيور غير قادرة علي الحركة ولا التنفس ، حسبما نشرت "ديلي ميل".

وعلق أكاديمي من جامعة جريفيث علي ما حدث قائلا:" المرض يشبه في انتشاره فيروس "كورونا" المستجد من خلال التواصل بين الأشخاص في المجتمع، حيث تقاتل الطيور بعضها البعض بعد إصابتها بالفيروس بطريقة وحشية وتعض بعضها البعض و هي تتنفس مما ينشر الفيروس بينهم بسهولة".

وأشار الأكاديمي إلي أن الفيروس غير معروف لأنه جديد تماما ، لافتا إلي أنه يسير ببطء في جسم الطائر حتى يصاب بالشلل وتنتفخ رئتيه ويختنق ويبدأ المرض في الانتشار  من القدم فيفقد الطائر توازنه عند الهبوط فيسقط ويموت خلال ساعات، لافتا إلي أنه من الأفضل عدم إطعام الطيور لفترة من الوقت، حفاظا علي سلامتهم.

جدير بالذكر أن الفيروس انتشر في بريزبان بولاية كوينزلاند الاسترالية وتم اكتشافه لأول مرة  منذ 3 سنوات وحاول الأطباء البيطريين البحث في النظام الغذائي ووجدوا أن شجرة التوليب الأفريقية قد تكون أحد المسئولين عن انتشار الفيروس".

 


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