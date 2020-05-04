» طائرة "رونالدو" تضعه فى مأزق

04 مايو 2020 - 01:51 م

يواجه كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أزمة جديدة تعوق عودته إلى إيطاليا إذ لا يمكنه الطيران من جزيرة ماديرا الإسبانية، مسقط رأسه التي يقضي فيها فترة العزل الذاتي إلى تورينو.

وأفاد موقع Football Italia، نقلا عن TVI، أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي موجودة في مدريد، وتم رفض طلب السماح للطائرة بالإقلاع مرتين، ويرجع ذلك إلى القيود التي تفرضها الحكومة الإسبانية على الرحلات الجوية.

وطلب يوفنتوس من لاعبيه العودة إلى تورينو للخضوع لفترة الحجر الصحي الإلزامية واستئناف التدريبات.