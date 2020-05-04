  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرهان

RT : السودان يسلم قيادات من الإخوان لمصر

ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

بعد إثارة "أم هارون" الغضب.. حياة الفهد تخرج عن صمتها بتعليق مفاجئ

مدبولي

رئيس الوزراء: الدولة توازن بين البناء وملاحقة كورونا

أنطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة يشارك شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في الصلاة

كورونا

أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

أمير قطر

إطلاق نار وتحرك مدرعات.. قطر تكشف حقيقة "انقلاب الفجر"

قتل

يقتل زوجته من أجل إرضاء أمه (التفاصيل كاملة)

الوقود

رسميًا.. البرلمان يوافق على زيادة أسعار المحروقات

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 1645 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

مصر ترسل 4 طائرات محملة بالمستلزمات الطبية للسودان

آخر الأخبار

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري

#

محمد بركات: لهذه الأسباب استبعدنا النني من قائمة المنتخب

#

مصر تتسلم طائرة جديدة من فرنسا

#

مستقبل وطن يزرع 1000 شجرة بمصر القديمة

طائرات

المستلزمات الطبية

مصر والسودان

القيادة العامة للقوات المسلحة

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة.

وتشمل شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.

وتأتي تلك المساعدات تأكيداً علي عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجنع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط لاعب شهير رفقة خطيبته داخل السيارة وقت الحظر
» الإمام الطيب: غياب القيم والفضائل عن مجتمعاتنا أفقدنا الكثير
» أغرب طريقة لاكتساب الجسم مناعة ضد كورونا
» حكم من صام وهو جنبًا.. الإفتاء توضح
» مصر ترسل 4 طائرات محملة بالمستلزمات الطبية للسودان
» وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور
» الوزراء ينشر صورًا لشارع المعز بعد تطويره
» الصحة للبرلمان: تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم
» فنانة شهيرة تقلد عبلة كامل وتثير الجدل
» 10 إجراءات وقائية تحددها الجبلاية لعودة التدريبات
» شارع المعز ضمن خطة السياحة للتطوير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية