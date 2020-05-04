» وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور

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طارق شوقى

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن لابد أن يكون هناك تكافؤ فرص بين جميع الطلاب عند دخولهم الجامعة ، لذلك لم يتم تأجيل أو إلغاء إمتحانات الثانوية العامة ، مؤكدا أن الإمتحان في موعده يوم 7 يونيو.

وناشد وزير التعليم جموع الناس بعدم الإنصياع وراء السوشيال ميديا لأنها تضم كل أصحاب المصالح ، سواء لجان إلكترونية أو إخوان ، مؤكدا أن الوزارة و الدولة لن يداروا من خلال السوشيال ميديا.

وكان هناك بعض المطالبات بتأجيل إمتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا.


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