» الصحة للبرلمان: تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم

قال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصابا.

وأضاف السبكى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، المنعقد الآن، أن العدد الإجمالى للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالى عدد الوفيات 436.

بينما وصلت حالات الشفاء والتعافى إلى 1632، وعدد الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر من أعلى نسب الشفاء فى العالم، وذلك أمر يضاف لمكتسبات الدولة المصرية.

وناشد مساعد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، متابعا: "لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، لوقف والحد من الزيادة اليومية فى أعداد المصابين.